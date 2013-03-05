За тиждень на грип захворіли майже 25 тисяч киян

Число хворих на грип у Києві продовжує зростати / Фото: журнал «Медик»

За дев’ятий календарний тиждень поточного року – з 25 лютого до 3 березня – зареєстровано 24 378 хворих на грип та ГРВІ, інтенсивний показник на 10 тисяч населення склав 86,7, що нижче епідемічного порогу на 15,3% (епідпоріг на 9-му тижні – 102,4).

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації із посиланням на Головне управління державної санітарно-епідеміологічної служби в місті Києві.

Фахівці зазначають, що порівняно з попереднім тижнем спостерігається зростання захворювання на 0,7%.

Загалом з 1 січня до 25 лютого 2013 року у вірусологічній лабораторії міста проведено 218 досліджень зразків матеріалів від хворих на грип та ГРВІ методом імунофлюоресцентної мікроскопії, виявлено 11 позитивних результатів респіраторно-синцитиального вірусу. 31 дослідження зразків матеріалів від хворих на грип та ГРВІ було зроблено методом полімеразно-ланцюгової реакції, ідентифіковано 13 вірусів грипу А.

У Департаменті охорони здоров’я наголошують: найкращим профілактичним засобом проти грипу визнано саме вакцинацію. Так, станом на 4 лютого проти грипу в столиці щеплено 15 767 особи.

Наразі проведення процедур щеплення проти грипу триває. Воно здійснюється у визначених 12 амбулаторно-поліклінічних закладах незалежно від місця проживання.

Також отримати щеплення для профілактики грипу мешканці столиці можуть у 16 кабінетах для щеплень медичних приватних клінік. Крім того, у багатьох приватних медзакладах існують виїзні бригади, які здійснюють вакцинацію в різних районах міста.

Вакцинуватися від грипу в Києві можна в таких комунальних лікувально-профілактичних установах:

- Поліклініка № 2 Голосіївського району, вул. Маршала Якубовського, 6, (тел. 250-31-44);

- Комунальне неприбуткове підприємство (КНП) «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 Дарницького району», вул. Вербицького, 5, (тел. 564-51-05; 560-87-24);

- ЦРП Деснянського району, вул. Закревського, 81/1, (тел.532-92-47);

- КНП «Консультативно-діагностичний центр Дніпровського району», вул. Луначарського, 5, (тел.517-71-33);

- ЦРП Оболонського району, просп. М.Тимошенка, 14, (тел. 413-49-50);

- Дитяча поліклініка № 2 Оболонського району, вул. Тимошенка, 14, (тел. 413-44-53);

- Поліклініка № 2 Подільського району, просп. Свободи, 22, (тел. 434-21-22);

- Поліклініка № 4 Святошинського району, вул. Булаховського, 26, (тел. 423-25-89);

- Дитяча поліклініка № 1 Святошинського району, вул. Уборевича, 11, (тел. 450-28-50);

- Поліклініка № 2 Солом’янського району, просп. Червонозоряний, 2, (тел. 249-81-93);

- Поліклініка № 2 Шевченківського району, вул. Пимоненка, 10, (тел. 484-08-96);

- Київська міська студентська поліклініка, вул. Політехнічна, 25/29, (тел. 236-21-81).