Попов обіцяє не підвищувати вартість проїзду

За словами Попова, питання підвищення тарифів не розглядається

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов запевнив, що міська влада не розглядає питання про підвищення тарифів на проїзд у комунальному транспорті столиці.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської держадміністрації.

«Управління цінової політики порахувало собівартість перевезення і вартість, яку сплачує пасажир. Відповідні розрахунки робляться лише для того, щоб зрозуміти, які кошти потрібні для компенсації цієї різниці і перевезення пільговиків. Ціни на проїзд у муніципальному транспорті – в автобусах, трамваях, тролейбусах та в міській електричці – залишаються незмінними. Я хочу заспокоїти киян – питання підвищення тарифів на проїзд ніхто не розглядає», – заявив О.Попов.

Він підкреслив, що комунальний транспорт бере на себе значне соціальне навантаження, зокрема, забезпечує безкоштовне перевезення пільгових категорій населення. Крім того, звернув увагу О.Попов, завдяки компенсації різниці в тарифах, яку здійснює міська влада, комунальний транспорт залишається найдешевшим на ринку перевезень. Разом із тим, КМДА приділяє значну увагу оновленню та модернізації громадського транспорту, аби зробити перевезення киян більш зручним та комфортними.

Як зазначається в повідомленні, завдяки своїм перевагам комунальний транспорт стає дедалі популярнішим серед киян, адже він новий, зручний та безпечний, а проїзд у ньому коштує менше, ніж у маршрутках. Саме власникам останніх найбільш не вигідний такий стрімкий та впевнений розвиток муніципальних перевезень, адже це вимагає модернізації і приватних таксомоторів, аби зберігати конкурентоспроможність та залишатися на ринку.

Довідка УНІАН. Вчора низка ЗМІ з посиланням на прес-службу КП «Київпастранс» повідомили, що підприємство подало на розгляд КМДА розрахунки собівартості і пропозицію з перегляду тарифів на поточний рік. Підвищити плату за проїзд пропонується у трамваях, тролейбусах та автобусах. «Київпастранс» вважає, що економічно обґрунтованим тарифом на перевезення однієї людини в трамваї і тролейбусі буде тариф від 2,5 грн, а в автобусі – 3 грн 20 коп.