Київрада продала пам'ятку архітектури на Андріївському узвозі

Пам’ятку архітектури було продано за 2,3 млн грн / Фото: Живий журнал Михайла Кальницького

Прокуратура Подільського району Києва відкрила кримінальне провадження за фактом незаконної приватизації будинку на Андріївському узвозі та через суд домоглася повернення пам’ятки історії та архітектури до комунальної власності.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Подільського району міста Києва, рішенням Київради у 2007 році будинок на вул. Андріївський узвіз, 38-А було включено до переліку об’єктів, які підлягають приватизації шляхом викупу.

У подальшому Головним управлінням комунальної власності м. Києва частину будинку загальною площею майже 450 кв. м було продано ТОВ «Наукове управління».

Згідно з договором купівлі-продажу, вартість об’єкту продажу складала майже 2,3 млн грн.

Прокурорською перевіркою встановлено, що у 1995 році рішенням Київського міськвиконкому будинок на вул. Андріївський узвіз, 38 було внесено до реєстру пам’яток історії та архітектури місцевого значення, приватизацію яких законодавством заборонено.

Прокуратурою району кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 233 КК України «Незаконна приватизація державного, комунального майна».

Розслідування за вказаним фактом доручено Подільському райуправлінню міліції.

Крім цього, у грудні минулого року Господарський суд задовольнив позов прокуратури Подільського району Києва та визнав недійсним договір купівлі-продажу нежитлових приміщень на вул. Андріївський узвіз, 38-А.

За рішенням суду ТОВ «Наукове управління» зобов’язано повернути до комунальної власності приміщення пам’ятки історії та архітектури.