У Києві відкрили новий автобусний маршрут

Автобус курсує від Харківського шосе до станції метро «Харківська»

Враховуючи звернення мешканців Дарницького району Києва, з 1 березня у районі відкрився новий автобусний маршрут №18.

Автобус курсує від Харківського шосе до станції метро «Харківська» через вулиці Ревуцького, Здолбунівську, Харківське шосе, Михайла Кравчука, повідомляє «Українська правда. Київ».

Режим роботи маршруту: з 5.50 до 24.00.

На маршруті працює 6 автобусів великої місткості з інтервалами руху у години «пік» 4 хвилини, у міжпіковий час – 8 хвилин.