У Києві відкрили новий автобусний маршрут
11:46, 05 березня 2013Київ
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Новий маршрут з’явився на Харківському
Автобус курсує від Харківського шосе до станції метро «Харківська»
Враховуючи звернення мешканців Дарницького району Києва, з 1 березня у районі відкрився новий автобусний маршрут №18.
Автобус курсує від Харківського шосе до станції метро «Харківська» через вулиці Ревуцького, Здолбунівську, Харківське шосе, Михайла Кравчука, повідомляє «Українська правда. Київ».
Режим роботи маршруту: з 5.50 до 24.00.
На маршруті працює 6 автобусів великої місткості з інтервалами руху у години «пік» 4 хвилини, у міжпіковий час – 8 хвилин.
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