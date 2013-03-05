Кличко ще не визначився, чи піде у мери

Опозиція просила Кличка визначитися до 1 березня

Лідер фракції «УДАР» Віталій Кличко ухвалить рішення з приводу участі у виборах на пост мера Києва після того, як парламент визначиться з датою самих виборів.

Про це Кличко заявив в ході брифінгу у Верховній Раді, повідомляє «Київ. Коментарі».

«На сьогоднішній день ми ще не знаємо, коли будуть вибори мера... Потрібно визначити дату», – заявив він.

Разом з тим, відповідаючи на запитання журналістів про те, чи планує він в принципі брати участь у виборах, Кличко відповів: «Будуть призначені вибори мера, буде відповідь».

Як повідомлялося, народні депутати від «Батьківщини» і «Свободи», обрані по одномандатних округах Києва, підписали спільну заяву із закликом до лідера партії «УДАР» Віталія Кличка визначитися до 1 березня з рішенням про балотування в мери столиці.

Після відставки Леоніда Черновецького з посади київського міського голови Верховна Рада має призначити дату позачергових виборів. Очікується, що вибори будуть призначені на травень або червень цього року.

Опозиція має намір висунути єдиного кандидата на цей пост. Раніше серед можливих кандидатів від опозиції називалися Віталій Кличко, В´ячеслав Кириленко, Анатолій Гриценко та Петро Порошенко.

Згідно з даними соціологічного опитування Центру Разумкова, за лідера партії «УДАР» готові проголосувати 39,8% усіх респондентів, або 49,0% тих, хто збирається взяти участь у виборах, а за голову КМДА Олександра Попова – 20,9% усіх опитаних, або 25,9% тих, хто збирається взяти участь у виборах.