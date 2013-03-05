Картку киянина отримають ще 34 тисячі людей

Власники картки можуть безкоштовно їздити в метро / Фото: «Україна комунальна»

Найближчим часом власниками Картки киянина стануть ще 34 тисячі жителів столиці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА з посиланням на заступника голови Київської міськдержадміністрації Руслана Крамаренка, у 2012 році пільгові категорії киян отримали 20 тисяч карток, після технічної перерви ще 34 тисячі карток було емітовано у лютому 2013 року.

Таким чином, загалом 54 тисячі карток, передбачені до випуску у рамках пілотного проекту «Картка киянина», вже виготовлені та передані банком «Хрещатик» до районних управлінь соціального захисту.

«28 лютого ми отримали останню партію, тож усі, хто заповнювали заявки, можуть звертатися до управлінь, щоб отримати свою картку. На сьогодні вона дає можливість безкоштовно користуватись послугами метрополітену та отримувати знижку 25-30% в аптеках КП «Фармація». Зараз ми розширили перелік препаратів до 86 найменувань, та ще плануємо з квітня розширити до 150 найменувань», – зазначив Р.Крамаренко.

Він нагадав про плани міської влади розповсюдити проект на інші пільгові категорії киян, що мають фінансування з міського бюджету.

«У Києві 23 категорії соціально незахищених киян отримують за програмою «Турбота. Назустріч киянам» матеріальну допомогу від міста до свят. Ми плануємо залучити ці категорії до проекту, щоб матеріальну допомогу вони отримували на Картку киянина. Крім допомоги, вони також зможуть користуватися знижками у аптеках КП «Фармація», – сказав Р.Крамаренко.

Як зазначають в КМДА, цей проект сподобався уряду і керівництво країни планує поширити таку практику і в інших містах України.

Прес-служба нагадує, що на пілотному етапі проекту «Картку киянина» отримали громадяни, що мають право безоплатного проїзду в метрополітені відповідно до рішення Київради від 17 лютого 2011 року «Про затвердження міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2011-2015 роки», а саме: один з батьків багатодітної сім’ї, які виховують трьох і більше неповнолітніх дітей; пенсіонери та інваліди; непрацюючі особи, які здійснюють догляд за дітьми-інвалідами; особи, які не мають права на пенсію; соціальні працівники.