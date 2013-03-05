ЗМІ: У Києві побили і пограбували художника театру імені Франка

У Києві побили головного художника Національного драматичного академічного театру імені Івана Франка Андрія Александровича-Дочевського, повідомляє газета «Сегодня».

За інформацією колег по театру, напали на художника троє хуліганів біля під’їзду його будинку на Подолі. Це сталося ввечері, коли він повертався додому. В нього забрали гаманець і ноутбук. Зараз А.Александрович-Дочевський перебуває в лікарні швидкої допомоги.

Художній керівник театру Станіслав Моїсеєв підтвердив газеті, що А.Александровича-Дочевського побили. «Скоріш за все, це хулігани, зараз міліція цим займається. Андрій перебуває в лікарні, стан у нього стабільний», – сказав С.Моїсеєв.

Як пишуть друзі постраждалого в соцмережах, у А.Александровича-Дочевського струс мозку й він ще мінімум 10 днів пробуде в лікарні. Ще вчора не всі колеги по театру знали про те, що сталося.

А.Александрович-Дочевський є членом Національної спілки художників. Він оформляв такі вистави як «Приборкання норовливої», «Король Лір», «Любов у стилі барокко», «Леді і адмірал».

Фото: «Спадщина України», Квасніца І.Ю.