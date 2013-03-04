Кияни заборгували за воду 390 мільйонів

«Київводоканал» вирішив оприлюднити списки неплатників

ПАТ «АК «Київводоканал» заявляє про заборгованість низки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів в розмірі 25 млн грн за спожиті послуги.

За інформацією прес-служби «Київводоканалу», з 1 тис. 269 ОСББ та ЖБК, з якими на сьогодні співпрацює товариство, 178 організацій, тобто 14% від загальної кількості, не розраховуються за постачання холодної води для підігріву та її відведення.

Як зазначають на водоканалі, споживання гарячої води, послуга виробництва та подачі якої по суті складається з постачання холодної води та теплової енергії, в зазначених будинках є стабільним. При цьому інформується, що мешканці квартир цих житлових організацій справно сплачують гроші за гарячу воду за діючим нині тарифом, однією зі складових якого є холодна вода та її відведення, та з рахунків балансоутримувачів житла на рахунки ПАТ «АК «Київводоканал» кошти за постачання холодної води для підігріву не надходять. Головним чином керівництво таких організацій мотивує свої дії, а точніше свою бездіяльність, відсутністю договорів з «Київводоканалом» на надання зазначеної послуги.

«Дивує також те, що проблема не поширена по всьому місту, а розподілена в основному між двома осередками злісних неплатників, що свідчить про явну різницю якості роботи підрозділів районних державних в Києві адміністрацій, які відповідають за роботу житлово-комунального господарства. Так, 49 подібних ОСББ і ЖБК знаходяться в Деснянському районі та 40 – в Оболонському. Їх загальна заборгованість становить більш ніж 15 млн грн, тобто більше половини всієї суми боргу», – заявляють у «Київводоканалі».

Трохи краща ситуація, за даними товариства, в Святошинському та Дарницькому районах, де за холодну воду на підігрів не сплачують 24 та 23 організації відповідно. В той же час, у Печерському районі взагалі відсутні неплатники, а Шевченківський район із двома несумлінними ОСББ та ЖБК й Солом’янський з чотирма такими організаціями на тлі загальної картини виглядають досить задовільно.

За інформацією водоканалу, після низки невдалих спроб провести конструктивний діалог з неплатниками керівництвом підприємства було прийняте рішення про оприлюднення повного списку будинків, власники яких не сплачують за холодну воду на підігрів, із зазначенням назви кооперативу, його адреси, а також суми накопиченого боргу.

ПАТ «АК «Київводоканал» закликає мешканців будинків, балансоутримувачами яких є ОСББ та ЖБК, перевірити наявність свого кооперативу у вказаному списку та, у випадку його виявлення, поцікавитись у будинкових власників, на що були витрачені ваші кошти і яким чином буде вирішуватись проблема, що утворилася.

У «Київводоканалі» також повідомляють, що загальна заборгованість абонентів за надані послуги з водопостачання та водовідведення станом на 27 лютого 2013 року становить понад 390 млн гривень. Зазначена заборгованість підтверджена рішеннями суду.