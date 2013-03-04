Кияни заборгували за воду 390 мільйонів
Борг ОСББ та ЖБК досяг 25 млн грн
«Київводоканал» вирішив оприлюднити списки неплатників
ПАТ «АК «Київводоканал» заявляє про заборгованість низки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів в розмірі 25 млн грн за спожиті послуги.
За інформацією прес-служби «Київводоканалу», з 1 тис. 269 ОСББ та ЖБК, з якими на сьогодні співпрацює товариство, 178 організацій, тобто 14% від загальної кількості, не розраховуються за постачання холодної води для підігріву та її відведення.
Як зазначають на водоканалі, споживання гарячої води, послуга виробництва та подачі якої по суті складається з постачання холодної води та теплової енергії, в зазначених будинках є стабільним. При цьому інформується, що мешканці квартир цих житлових організацій справно сплачують гроші за гарячу воду за діючим нині тарифом, однією зі складових якого є холодна вода та її відведення, та з рахунків балансоутримувачів житла на рахунки ПАТ «АК «Київводоканал» кошти за постачання холодної води для підігріву не надходять. Головним чином керівництво таких організацій мотивує свої дії, а точніше свою бездіяльність, відсутністю договорів з «Київводоканалом» на надання зазначеної послуги.
«Дивує також те, що проблема не поширена по всьому місту, а розподілена в основному між двома осередками злісних неплатників, що свідчить про явну різницю якості роботи підрозділів районних державних в Києві адміністрацій, які відповідають за роботу житлово-комунального господарства. Так, 49 подібних ОСББ і ЖБК знаходяться в Деснянському районі та 40 – в Оболонському. Їх загальна заборгованість становить більш ніж 15 млн грн, тобто більше половини всієї суми боргу», – заявляють у «Київводоканалі».
Трохи краща ситуація, за даними товариства, в Святошинському та Дарницькому районах, де за холодну воду на підігрів не сплачують 24 та 23 організації відповідно. В той же час, у Печерському районі взагалі відсутні неплатники, а Шевченківський район із двома несумлінними ОСББ та ЖБК й Солом’янський з чотирма такими організаціями на тлі загальної картини виглядають досить задовільно.
За інформацією водоканалу, після низки невдалих спроб провести конструктивний діалог з неплатниками керівництвом підприємства було прийняте рішення про оприлюднення повного списку будинків, власники яких не сплачують за холодну воду на підігрів, із зазначенням назви кооперативу, його адреси, а також суми накопиченого боргу.
ПАТ «АК «Київводоканал» закликає мешканців будинків, балансоутримувачами яких є ОСББ та ЖБК, перевірити наявність свого кооперативу у вказаному списку та, у випадку його виявлення, поцікавитись у будинкових власників, на що були витрачені ваші кошти і яким чином буде вирішуватись проблема, що утворилася.
У «Київводоканалі» також повідомляють, що загальна заборгованість абонентів за надані послуги з водопостачання та водовідведення станом на 27 лютого 2013 року становить понад 390 млн гривень. Зазначена заборгованість підтверджена рішеннями суду.