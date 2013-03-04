За штурм КМДА активістам загрожує арешт

7 лютого активісти взяли штурмом Київраду

За штурм Київської міської державної адміністрації активістів притягують до відповідальності.

У вівторок, 5 березня, об 11.00 у Шевченківському районному суді міста Києва відбудеться слухання по цій справі, повідомляє «Київ. Коментарі» з посиланням на Всеукраїнський комітет «Наступ».

Голові ВК «Наступ» Русланові Секелі загрожує 15 діб арешту за участь у мітингу під КМДА. «Сьогодні мене викликали до слідчого, де склали протокол про адміністративне правопорушення», – повідомив Секела.

Також він додав, що журналіста Єгора Соболєва та активістку Ірину Олексієнко (ГО «Київське віче») також притягнули до відповідальності за участь у мітингу під КМДА.

4 березня 0 16.00 у Шевченківському районному суді розпочалося слухання справи Олексієнко, якій теж загрожує 15 діб арешту.

Нагадаємо, 7 лютого під стінами КМДА відбувся численний мітинг різних громадських організацій. Активістам вдалося штурмом зайти до будівлі та озвучити свої вимоги Олександру Попову.