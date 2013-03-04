У лютому комунальні послуги не оплатили тільки 3% киян

Найліпші показники – у Печерському, Дніпровському та Голосіївському районах

У Києві в лютому 2013 року серед будинків усіх форм власності, які обслуговуються у комунальному підприємстві «Головний інформаційно-обчислювальний центр», рівень сплати з врахуванням погашеної заборгованості становить 96,83%.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на ГІОЦ.

Серед будинків комунальної форми власності рівень сплати з урахуванням погашеної заборгованості становить 97,66%, що є стабільно високим показником для цього місяця. У лютому 2012 р. рівень сплати за такий же період досягнув лише 97,01%.

Найкращі показники серед будинків комунальної форми власності в лютому у Печерському (99,47%), Дніпровському (99,30%) та Голосіївському (98,80%) районах.

Рівень поточної сплати серед будинків комунальної форми власності складає 90,52%. У лідерах, як і у попередні місяці, Голосіївський (92,89%), Дарницький (91,95%) та Печерський (90,55%) райони. Деснянський та Святошинський райони займають останні позиції, як за рівнем поточної сплати, так і за рівнем сплати з врахуванням погашеної заборгованості.

Стовідсотковий рівень сплати з врахуванням погашеної заборгованості перевищено у будинках ЖБК Шевченківського району, які обслуговуються у КП «ГІОЦ» і становить 100,89%.