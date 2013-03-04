Попов затвердив новий склад Громадської ради при КМДА

Бійка між активістами ВО «Свобода» і міліцією на засіданні Громадської ради

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов підписав розпорядження про затвердження складу Громадської ради на 2013-2014 роки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, О.Попов підписав документ, враховуючи протокол від 29 січня 2013 року установчих зборів за участі уповноважених представників інститутів громадянського суспільства з формування нового складу громадської ради.

Підписанню зазначеного розпорядження передували зустрічі з представниками інститутів громадського суспільства та ґрунтовне вивчення юридичних підстав для затвердження складу Громадської ради.

Відповідно до документу, членами ради стали 45 представників громадськості, зокрема, різноманітних спілок, благодійних фондів, молодіжних та громадських організацій. Новообраний склад ради представляє інтереси киян в усіх сферах суспільства: освітній, спортивній, правовій, культурній тощо.

В КМДА нагадали, що Громадська рада створюється на виконання постанови Кабінету міністрів України «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики». Вона покликана здійснювати громадський контроль за діяльністю Київської міської держадміністрації, налагоджувати ефективну взаємодію КМДА з громадськістю під час формування та реалізації державної політики в місті Києві.

Як повідомляв УНІАН, за даними ВО «Свобода», «28 січня відбулися установчі збори з обрання Громадської ради при КМДА. Головою ради було обрано «свободівця» Володимира Свєнтицького, також визначено заступників голови. Протокол з відповідними рішеннями департамент КМДА відмовився зареєструвати. Свої дії чиновники мотивували відсутністю на засіданні членів провладної ініціативної групи та звіту попереднього голови Громадської ради. Однак, чому члени ініціативної групи не з‘явилися на засідання, залишилося загадкою, адже саме вони призначили збори на цей день».

29 січня у Головпоштамті відбулися нові збори зі створення Громадської ради при КМДА, «протягом кількох годин через постійну колотнечу «ініціативна група» не змогла ухвалити жодного рішення», заявили у ВО «Свобода».

Разом з тим, секретар установчих зборів з обрання Громадської ради при КМДА 29 січня Роман Хорольський звинуватив представників ВО «Свобода» у зриві цих установчих зборів. За його словами, робота зборів була призупинена через події, що почали відбуватися після приходу людей, яких супроводжував народний депутат від «Свободи» Андрій Іллєнко.

Потім учасники установчих зборів з формування Громадської ради при КМДА, що проходили у Головпоштамті, стверджували, що захід відбувся законно.