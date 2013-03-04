У Києві знайшли вчителів із судимостями і психічними хворобами

Педагоги працювали в освітніх закладах Голосіївського району

У деяких столичних освітніх закладах працюють педагоги, один з яких раніше неодноразово лікувався в психіатричній лікарні, а інші мають судимості.

Про це засвідчила перевірка, проведена прокуратурою Голосіївського району Києва, повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури.

Як з’ясувалося, вчитель фізкультури одного з київських ліцеїв має вроджене захворювання та у 2000, 2003 та 2010 роках упродовж місяця знаходився на стаціонарному лікуванні в психіатричній лікарні.

Інші три педагоги були засуджені за вчинення корисливих злочинів.

Зокрема, як встановлено прокурорською перевіркою, вчитель фізкультури ще одного з районних ліцеїв у 2008 році був засуджений за вчинення злочину, передбаченого ст. 191 Кримінального кодексу України, за привласнення чужого майна, а керівник одного із гуртків Будинку дитячої та юнацької творчості у 2011 році отримав судимість за шахрайство (ст. 190 ККУ).

Крім цього, перевіркою встановлено, що директором одного з районних дитячих садочків працює педагог, котра у 2006 році була затримана під час одержання хабара та ще й вчинила службове підроблення (ст. 368, ст. 366 ККУ).

Натомість, за законодавством, педагогічною діяльністю мають займатися особи з високими моральними якостями, які особистим прикладом зобов’язані утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі – правди, справедливості, гуманізму, доброти, працелюбства, поміркованості, готувати дітей до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру та терпимості, захищати їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, зазначають у прокуратурі.

За результатами перевірки, прокуратура Голосіївського району Києва виконувачу обов’язків голови Голосіївської РДА внесла подання про усунення порушень законодавства про освіту та охорону дитинства, а також вимагає притягнути до відповідальності посадовців районного управління освіти, керівників дитячих освітніх закладів, котрі допустили порушення гарантованого Конституцією України права дітей на безпечні і нешкідливі умови навчання.