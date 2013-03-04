У Києві згорів торговий павільйон (фото)

Причини пожежі встановлюються

Сьогодні, 4 березня, о 00:13 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про загоряння одноповерхового торговельного павільйону, розташованого біля дев’ятиповерхового житлового будинку на вул. Декабристів, 9.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у місті Києві.

Першими на місце події прибули дарницькі рятувальники. Згодом до них приєдналися додаткові сили пожежно-рятувальної служби.

О 01:20 пожежу було локалізовано, ще через 40 хвилин ліквідовано.

На місці події працювали 4 пожежно-рятувальні підрозділи ГУ ДСНС України у м. Києві.

Причини пожежі та завдані нею збитки встановлюються.

Фото: ГУ ДСНС України у м. Києві