ДАІ попередила київських водіїв про погіршення погоди

Столичних автомобілістів закликають не порушувати ПДР

Столичне управління Державтоінспекції попереджає про ускладнення погодних умов у найближчу добу і закликає водіїв бути уважними та обережними.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Управління ДАІ м. Києва, за інформацією гідрометцентру, 4-5 березня в столиці спостерігатиметься зниження температури повітря, а саме очікується від -3..-5 до -10..-12 градусів. Також прогнозуються опади у вигляді снігу, що може призвести до появи ожеледиці, а це безумовно ускладнить рух транспорту та пішоходів.

Щоб уникнути ризику потрапити в ДТП, Державтоінспекція радить водіям бути уважними при проїзді пішохідних переходів, заздалегідь знижувати швидкість, не об`їжджати транспорт, який зупинився перед «зеброю», а зупинитися і пропустити людей, які переходять дорогу. Також необхідно своєчасно перевіряти технічний стан транспортних засобів, не залишати автомобілі у місцях, де вони заважатимуть нормальному руху.

ДАІ звертає увагу водіїв на особливості керування транспортними засобами в умовах мряки, дощу, снігу тощо. У зв’язку з цим, столична ДАІ закликає водіїв бути уважними та обережними за кермом, дотримуватись швидкісного режиму, безпечної дистанції, правил маневрування, а в умовах недостатньої видимості рухатися з увімкненим ближнім світлом фар чи протитуманними ліхтарями. Доцільно також відмовитися від ризикованих маневрів, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до втрати контролю над автомобілем.