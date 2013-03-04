Прокуратура передала до суду справу про катастрофу літака під Києвом

Літак зазнав аварії 10 червня недалеко від Бородянки / Фото: «Подробиці»

Прокуратура з питань нагляду за додержанням і застосуванням законів на транспорті Київської області завершила розслідування за фактом аварії літака Л-410 УВП UR-SKD, що сталася 10 червня 2012 року на летовищі поблизу Бородянки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Київської області, справу передано до суду 28 лютого.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що літак належав ТОВ «Спортивно-парашутний клуб «Скай денс», у день аварії експлуатувався ТОВ «Українська школа пілотів». У момент катастрофи на борту перебували 2 члени екіпажу, 18 парашутистів та 2 сторонні (неоформлені) особи. Загалом у літаку перебували 22 особи. Повітряне судно здійснювало польоти в рамках навчально-підготовчої програми парашутистів.

Командиру та другому пілоту літака пред’явлено обвинувачення у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 3 ст. 276 КК України, тобто у порушенні правил безпеки руху або експлуатації повітряного транспорту. Зокрема, слідством було встановлено, що командир і другий пілот мали в своєму розпорядженні інформацію про складні погодні умови, а також про те, що грозовий фронт переміщується в зону польотів. Тим не менше, перед другим польотом того дня вони не переконалися в безпечності польоту та здійснили виліт, який закінчився авіакатастрофою.

В результаті загинуло 5 осіб, інші 17 чоловік отримали тілесні ушкодження різного ступеню.

Для забезпечення об’єктивності та повноти розслідування даної справи слідством було призначено 33 експертизи, проведено близько 300 процесуальних дій, прийнято майже 70 процесуальних рішень.

Командиру та другому пілоту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 12 років.