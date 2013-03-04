Київські перевізники погрожують оголосити страйк

Страйк водіїв маршруток у Київській області

У Києві приватні перевізники готові страйкувати у відповідь на рішення столичної влади скасувати курсування маршрутних таксі №№ 240, 241, 243 на Лісовому масиві.

Про це повідомляє «Сегодня» з посиланням на президента Асоціації перевізників Києва Валерія Липецького.

«У понеділок ми звернемося до президента, глави КМДА, глави АМКУ, в прокуратуру і Київраду з листом про неправомірні дії департаменту. Якщо реакції не буде, а маршрути, як обіцяв Водовозов, будуть і далі закривати, будемо страйкувати точно так само, як страйкували минулого тижня водії обласних маршруток», – заявив Липецький.

Як повідомлялося раніше, з 15 березня на Лісовому масиві планується закрити рух приватних маршруток №№ 240, 241 і 246, які, за словами начальника Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Євгена Водовозова, «безпідставно дублюють» маршрути комунального пасажирського транспорту.

У планах влади – зробити те ж саме ще в семи спальних мікрорайонах. Так, у КМДА хочуть замінити автобусами маршрутки, які курсують на Виноградар, Нову Дарницю, Святошино, Оболонь, Лук`янівку, Солом`янку і в центр – район станції метро «Палац спорту».

Основна причина таких змін, за словами Водовозова, – збільшення комунального автопарку, що дає можливість припинити дублювання маршрутів приватниками. У відомстві визнають, що це початок глобальної перестановки на транспортному ринку Києва.

«Ще до Євро-2012 ми планували переглянути всі маршрути міста, так як більшість з них дублюється. Для цього ми плануємо оптимізувати транспортну систему, що дозволить прибрати близько 30% маршруток. Наприклад, зараз по проспекту Перемоги їздять 119 маршрутів, створюючи постійні пробки. Те ж саме відбувається на інших жвавих напрямках. Адже можна було б упорядкувати всі маршрути, на багатьох залишити тільки місткі автобуси і тролейбуси», – відзначили в департаменті.

Експерти згодні, що Києву пора відмовлятися від маршруток на користь великих автобусів, але спочатку потрібно домогтися, щоб автомобілі не їздили по смузі для громадського транспорту, а сам він курсував кожні 10 хвилин.

«Поки ще місто не готове відмовитися від маршруток. Для цього треба, як мінімум, збільшити парк громадського транспорту в два-три рази, врегулювати подачу транспорту на зупинку. На Заході в автобусах, наприклад, є камери, які фіксують, хто займає смугу для громадського транспорту, і їх тут же карає дорожня поліція. У нас таке нововведення дозволило б транспорту не спізнюватися. Крім того, поки на Троєщині та Виноградарі немає метро, позбавляти мешканців цих районів маршруток – просто блюзнірство», – вважає експерт з перевезень Богдан Аганін.