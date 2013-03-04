Названо найбільш кримінальний район Києва

За рік у Шевченківському районі скоєно 4723 злочини / Фото: ГУ МВС України у Харківській області

За підсумками минулого року найбільш криміногенним районом столиці став Шевченківський.

Про це повідомляє «Київ. Коментарі» з посиланням на данні Центру громадських зв`язків Головного управління МВС України в місті Києві.

Так, за минулий рік у Шевченківському районі скоїли найбільшу кількість злочинів – 4723.

Найчастіше тут відбувалися пограбування і шахрайства – 2860 та 581 злочинів відповідно. Також у цьому районі зафіксовано багато випадків хуліганства – 62 злочина.

Окрім цього, за рік у Шевченківському районі скоєно 10 вбивств та нанесено тяжкі тілесні ушкодження 39 особам.