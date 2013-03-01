У Києві через футбол закриють дві станції метро

Закриють станції «Олімпійська» і «Палац спорту» / Фото: «Коментарі»

3 березня з 18:30 до 19:30 станція «Олімпійська» київського метро буде зачинена для пасажирів на вхід та вихід, а станція «Палац спорту» – на вихід.

Як повідомляє прес-служба КП «Київський метрополітен», на час закриття поїзди слідуватимуть повз станцію «Олімпійська» без зупинки. Це пов’язано з проведенням на НСК «Олімпійський» футбольного матчу між командами «Динамо» (Київ) та «Кривбас» (Кривий Ріг).

Окрім цього, якщо після закінчення футбольного матчу пасажиропотік перевищуватиме перевізну спроможність, імовірне введення обмежень на вхід пасажирів до станцій «Палац спорту», «Олімпійська» та «Площа Льва Толстого».

Також на вказаних станціях буде посилено штат чергового персоналу для контролю за пасажиропотоком та забезпечення безперебійної роботи метрополітену.

КП «Київський метрополітен» закликає пасажирів не порушувати громадський спокій у підземці під час проїзду та дотримуватись правил користування метрополітеном.