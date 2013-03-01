Фельдшер Лук'янівського СІЗО постачав ув'язненим наркотики

У чоловіка вилучили чотири пакети з білим порошком / Фото: narko.ee

Правоохоронці затримали фельдшера Лук’янівського СІЗО, який за грошову винагороду намагався пронести наркотики для ув’язнених.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації прокуратури міста Києва, фельдшера медичної частини слідчого ізолятора затримано працівниками Служби безпеки України та підрозділу ДПтС одразу після проходження ним другого зовнішнього контрольно-пропускного посту.

Під час огляду його особистих речей у присутності понятих правоохоронці вилучили три мобільних телефони, зарядні пристрої до них, навушники та МР3-програвач.

До того ж, у програвачі було виявлено чотири целофанових пакунки з порошкоподібною речовиною білого кольору, яка за висновками судово-хімічної експертизи є наркотичною речовиною.

За словами затриманого, вилучені в нього предмети він намагався пронести на територію слідчого ізолятора для ув’язнених за грошову винагороду.

Відомості про кримінальне правопорушення прокуратурою Шевченківського району Києва внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Досудове слідство у кримінальному провадженні доручено Шевченківському райуправлінню міліції.