У Києві «швидка» зіткнулася з міліцейською машиною

ДТП сталося 28 лютого на вулиці Щусєва

В міліції вважають, що саме водій «швидкої допомоги» став винуватцем ДТП, що сталося вчора у Шевченківському районі Києві за участю автомобіля МВС.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, вранці 28 лютого на вул. Щусєва в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода, учасниками якої стали водії двох спецавтомобілів – міліцейського та автомобіля швидкої медичної допомоги.

Працівники Державтоінспекції з’ясували, що автомобіль «Фольксваген Пасат» під керуванням одного із працівників міліції рухався по вулиці Щусєва в напрямку станції метро «Сирець».

У цей час на проїжджу частину вулиці з прилеглої до дороги дворової території раптово виїхав автомобіль ШМД. «Медичний транспортний засіб усупереч вимогам Правил дорожнього руху почав рухатися перпендикулярно до основного напрямку руху замість того, аби повернути праворуч, як того вимагають ПДР, та доїхати до місця розвороту. Через раптовість його появи на дорозі водій міліцейського автомобіля не зміг уникнути зіткнення. На щастя, у ДТП ніхто не постраждав», – йдеться у повідомленні.

«Через раптовість появи на дорозі медичного спецавтомобіля у водія міліцейського легковика не було змоги уникнути дорожньо-транспортної пригоди», – заявили в МВС, зауваживши, що стосовно водія «швидкої» складено протокол за скоєння ДТП, матеріали якого направлені до суду.