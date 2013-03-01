У київських парках встановлять камери спостереження

Відеокамери будуть моніторити територію парку

У п’яти київських парках встановлять камери відеоспостереження.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, таке рішення міська влада ухвалила з метою стримування хуліганських проявів.

За словами генерального директора КО «Київзеленбуд» Михайла Царенка, наявність відеокамери в парку дозволить моніторити його територію та елементи благоустрою.

Під час проведення реставраційних робіт камери спостереження з відеореєстратором (пристрій, який дозволяє здійснювати відеозапис на той самий носій через певний проміжок часу) встановлять на Співочому полі, у парковій зоні на проспекті Володимира Маяковського, бульварній частині вулиці Маршала Тимошенка.

Ще один відеореєстратор з’явиться у парку «Кіото», а у 2015 році – у парку «Нивки».