Прокуратура знайшла порушення при відборі перевізників на Київщині

Перевірка підтвердила, що конкурс пройшов з порушеннями

Перевірка, проведена прокуратурою Київської області, підтвердила, що конкурс на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, віднесених до компетенції Київської обласної державної адміністрації, відбувся з численними порушеннями вимог чинного законодавства про автомобільний транспорт.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.

Таким чином, зазначається в повідомленні, окремі суб’єкти господарювання були позбавлені права здійснювати перевезення на автобусних маршрутах загального користування.

На усунення виявлених порушень прокурором області 27 лютого 2013 р. на адресу голови Київської обласної державної адміністрації внесено подання про їх усунення, а також ініційовано питання про притягнення до відповідальності винних осіб.

За результатами розгляду 28 лютого подання, права автомобільних перевізників Київської області поновлені.

Як повідомляв УНІАН, 26 лютого на прес-конференції представники семи компаній-автоперевізників Київської області звинуватили Київську обласну державну адміністрацію в непрозорому проведенні конкурсів з розподілу маршрутів, які сполучають приміські населені пункти Київської області – Боярку, Ірпінь, Васильків і Вишневе з Києвом.

Як заявив один з організаторів акції Богдан Хмельницький, у результаті конкурсу, проведеного в серпні 2012 року за сприяння заступника голови Київської облдержадміністрації Володимира Максименка і начальника управління промисловості, транспорту і зв`язку Сергія Діденка, маршрути були передані від автоперевізників Київської області одеській компанії «Північ-транс», яка не має достатнього парку машин для здійснення перевезень.

У Київській ОДА заявили, що мають намір до 1 березня переглянути результати проведеного у серпні 2012 року конкурсу з розподілу маршрутів, що сполучають приміські населені пункти Київської області – Боярку, Ірпінь, Васильків і Вишневе з Києвом.

28 лютого голова Київської облдержадміністрації Анатолій Присяжнюк звільнив С.Діденка з посади начальника управління промисловості, транспорту та зв’язку КОДА.

28 лютого «5-й канал» повідомив, що одеську компанію «Північ-транс» позбавили права на маршрутні перевезення у Київській області, віддавши перевагу місцевим перевізникам.

За інформацією каналу, «чиновники визнали – попередні результати конкурсу мали технічні помилки, а переможцю нарахували зайві бали. За новими результатами, ліцензію подовжили місцевим маршрутникам – п`ятьом перевізникам з Вишневого та Боярки».

У свою чергу, у Київській облдержадміністрації уточнили, що новий тендер не проводився, а було перераховано та уточнено кількість балів учасників, які брали участь у попередньому тендері на право здійснення пасажироперевезень в області.