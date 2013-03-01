Каштани для Хрещатика закуплять самі кияни

Нові каштани висадять замість зрубаних під час Євро-2012

Київ на благоустрій цього року планує витратити близько 100 млн грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова КМДА Олександр Попов.

За його інформацією, до фінансування робіт із благоустрою столиці, крім бюджетних коштів, будуть залучені кошти з інших джерел.

«Ми профінансуємо до 80 млн грн (з міського бюджету – УНІАН) на проекти, пов’язані з благоустроєм, висадкою квітів. Це пряме фінансування. Але в нас є ще інші джерела, які поповнять обсяги фінансування цих проектів. В цілому на кінець року ця сума може скласти близько 100 млн грн», – сказав О.Попов.

Зокрема, передбачається висадити дерева на Хрещатику за рахунок коштів благодійників, які вже вийшли самі з такою ініціативою до міської влади.

«Звернулись активні кияни, які хотіли б за свої власні кошти купити дуже якісний посадковий матеріал – каштани – і висадити їх весною на Хрещатику. Безумовно, ми підтримуємо таку ініціативу, і така акція буде проведена за рахунок небюджетних коштів», – сказав О.Попов.

Він не назвав киян, які звернулись з цією пропозицією, пояснивши, що повинен з ними проконсультуватись, чи хочуть вони, щоб ця інформація була оприлюднена.