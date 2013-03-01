«Свобода» вже обрала кандидата у мери Києва

Андрій Іллєнко переміг на 215-му окрузі у Києві Галину Герегу

ВО «Свобода» готова висунути в мери Києва народного депутата Андрія Іллєнка, але тільки в разі, якщо його кандидатура буде узгоджена із союзниками по опозиції.

Про це «Коментарям» заявив народний депутат від «Свободи» Андрій Мохник.

«У нас є кандидатура в мери Києва, наприклад Андрій Іллєнко, який виграв мажоритарні вибори у в.о. міського голови Галини Гереги з її адмінресурсом і фінансовим ресурсом», – заявив Мохник.

При цьому він підкреслив, що рішення про висунення не остаточне, «тому що сьогодні ми перебуваємо в союзницьких відносинах з «Батьківщиною» та «УДАРом» і наша позиція така, що нам потрібно погодити загальний формат участі у київських міських виборах».

«Це не тільки стосується кандидата на посаду мера, але й розподілу мажоритарних округів у Києві та посад, які займуть після виборів представники опозиційних сил», – пояснив він.

При цьому Мохник підкреслив, що «Свобода» обов’язково підтримає Кличка або представника «Батьківщини», якщо така кандидатура буде погоджена усіма опозиційними силами.

«Свободівець» нагадав, що опозиція все ще чекає рішення від Кличка, якого всі вважають сильним кандидатом, «але він сам має погодитися балотуватися».

При цьому Мохник зазначив, що переговори опозиції щодо київських виборів мають відбутися найближчим часом. «Чим менше часу залишається до виборів, тим важче проходитимуть переговори, якщо буде запропонована інша кандидатура, а не Кличка», – зазначив він.

Депутат також не виключив, що соратники по опозиції можуть висунути в мери кандидатуру, яку «Свобода» не зможе підтримати. «Проте я не думаю, що наші союзники пропонуватимуть таких одіозних людей, яких би не підтримала «Свобода» і 17% виборців Києва, а може вже і 20%», – додав він.

Говорячи про вибори до Київради, Мохник висловив упевненість, що в разі узгоджених дій опозиції, її представники візьмуть 90% місць.

Нагадаємо, після відставки Леоніда Черновецького з посади київського міського голови Верховна Рада має призначити дату позачергових виборів. Очікується, що вибори будуть призначені на травень або червень цього року.

Сьогодні закінчується термін, який опозиція дала Віталію Кличку, щоб ухвалити рішення про участь у виборах.