У київській п'ятиповерхівці загорілася квартира: є постраждалі

11:23, 01 березня 2013
Київ
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Пожежа сталася на вулиці Салютній, 17

Внаслідок пожежі 31-річна жінка отримала опіки

28 лютого о 2.22 до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС у місті Києві надійшло повідомлення про загоряння однієї з квартир п’ятиповерхового житлового будинку на вул. Салютній, 17.

Одразу після надходження сигналу про пожежу до місця події виїхали підрозділи МНС. Гасіння проводилось за звичною схемою: одне відділення гасило через вікно, а інше – через вхідні двері, які довелось зрізати бензорізом, щоб потрапити всередину, повідомляє Головне управління ДСНС України у м. Києві.

Під час приборкання полум’я рятувальники вивели на свіже повітря 6 осіб, а 31-річну жінку з опіками верхніх кінцівок доставили до карети швидкої медичної допомоги.

Внаслідок пожежі згоріло та пошкоджено особисті речі, меблі, закопчено стіни та стелю квартири.

Причину пожежі та матеріальні збитки наразі встановлюють фахівці.

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