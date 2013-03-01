У Києві озеленять і облаштують сім парків

Працівники «Київзеленбуду» проведуть реконструкцію паркових зон

У Києві сім парків загальною площею майже 150 га реконструюють цього року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, про це сказав директор «Київзеленбуду» Михайло Царенко під час розширеної апаратної наради КМДА, присвяченої розвитку об’єктів зеленого господарства міста.

Так, нове життя отримає парк «Молодіжний» у Дніпровському районі міста. Столичні зеленбудівці реконструюють покриття паркових алей і майданчиків, вхідних груп з проспекту Володимира Маяковського і вулиці Марини Цветаєвої. Також буде замінено зовнішнє освітлення та відновлено амфітеатр, ротонду. Крім того, до Дня Києва парк озеленять та висадять квіти.

Реконструюють паркову зону навколо озера «Тельбін». Минулого року тут була влаштована вхідна група з вулиці Павла Тичини, здійснена реконструкція мощення алей, зовнішнього освітлення, озеленення, оновлено благоустрій бювета, влаштовано дитячий та оглядовий майданчики, пішохідні сходи і пандуси до озера і пляжної зони. Цього року передбачено розпочати роботи із влаштування дитячого та спортивного майданчиків, реконструкції частини алеї навколо озера та влаштування двох пішохідних сходів з боку житлової забудови для можливості підходу до води. Крім того, озеро «Тельбін» буде почищено від рослинності і мулових відкладень.

Оновлять фахівці зеленого господарства столиці паркову зону на проспекті Володимира Маяковського і площі Анкари. До Дня Києва тут планують продовжити роботи з реконструкції пішохідних алей, зовнішнього освітлення, влаштування дитячих майданчиків для різних вікових груп. Також з перспективою створення у цій парковій зоні виставок квітів, художніх творів та скульптур її озеленять.

Триватимуть роботи з реконструкції парку «Кіото» у Деснянському районі. У 2011 році в парку було закладено найдовшу за протяжністю в Європі алею сакур. До Дня Києва тут влаштують вхідну групу з вулиці Кіото, дитячі майданчики та паливно-зрошувальну систему газонів і сакур, а також альпінарій і Сад каменів.

У планах комунального об’єднання «Київзеленбуд» – реконструкція паркової території на вулиці Анни Ахматової, 43 у Дарницькому районі. Мешканці прилеглих будинків беруть активну участь у роботах з озеленення цієї зони відпочинку та мають наміри ініціювати надання території статусу скверу. Цього року зеленбудівці завершать роботи з облаштування двох дитячих і спортивного майданчиків.

До Дня Києва збираються оновити і парк Партизанської слави у Дарницькому районі, роботи з реконструкції якого були розпочаті ще в 2004 році. Тут влаштують прогулянкову алею від стежки «Здоров’я» до декоративної водойми, а також вхідну групу в парк від житлової забудови з вулиці Тростянецької.

Також зеленбудівці реконструюють Верхній та Нижній Вал, зокрема, замінять асфальтне покриття алеї на мощення фігурними елементами, влаштують зовнішнє освітлення, вхідні групи, поливо-зрошувальну систему, відновлять підпірну стіну, озеленять та оформлять квітами.