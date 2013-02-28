У Києві догхантери за тиждень вбили 33 собак

Вбивства відбулися у Дніпровському та Деснянському районах

Міліція відкрила два кримінальні провадження за фактами вбивства 33 собак у Дніпровському та Деснянському районах Києва.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в м. Києві, останнім часом деякі ЗМІ та інтернет-видання поширили інформацію щодо безкарного знищення тварин догхантерами у Києві та нібито бездіяльності правоохоронних органів. Приводом до цих публікацій стали випадки виявлення громадянами загиблих тварин у Дніпровському та Деснянському районах столиці.

Відділ зв’язків з громадськістю повідомляє, що 21 лютого 2013 року до чергової частини Деснянського районного управління міліції надійшло повідомлення від волонтерів Київського центру ідентифікації тварин про виявлення 16 трупів собак по вулиці Крайня.

На місце події виїхали слідчо-оперативна група та дільничний інспектор міліції. Після огляду тварин правоохоронці, відповідно до чинного законодавства, склали акт направлення тварин на розтин у Київському притулку безпритульних тварин. За даним фактом 22 лютого було розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого статтею 291 Кримінального кодексу України, – жорстоке поводження з тваринами. Правоохоронці вживають всіх заходів зі встановлення свідків та обставин цієї події, проводяться необхідні експертизи. Триває слідство.

Також ВЗГ повідомляє, що 26 лютого до чергової частини Дніпровського райуправління міліції надійшло повідомлення від представника Київського центру ідентифікації тварин про виявлення 17 трупів собак у парку культури та відпочинку «Гідропарк».

На місце події виїхали слідчо-оперативна група, дільничний інспектор міліції та представники центру ідентифікації тварин. Дана подія була внесена до Єдиного обліку Дніпровського райуправління міліції.

В подальшому після встановлення всіх обставин 27 лютого слідчим відділом Дніпровського райуправління міліції було розпочато кримінальне провадження за ст. 291 Кримінального кодексу України. Слідство триває.