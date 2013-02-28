У КМДА запевняють, що не давали гроші на машини охоронцям

КМДА спростувала інформацію про виділення коштів / Фото: «Коментарі»

Інформація, розповсюджена у ЗМІ, про придбання автомобілів для Управління державної служби охорони при Головному управлінні МВС України в м. Києві за кошти столичного бюджету не відповідає дійсності.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Як повідомляє Департамент фінансів КМДА, рішенням Київської міської ради від 8 лютого 2013 року №3/9060 «Про бюджет міста Києва на 2013 рік» (зі змінами, внесеними рішенням Київської міської ради від 11 лютого 2013 р. №6/9063) капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів (на придбання транспортних засобів) не передбачені. Із вказаним рішенням можна ознайомитись на сайті КМДА.

У КМДА зазначають, що Державна служба охорони та її територіальні підрозділи входять до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України та утримуються, як і всі центральні органи виконавчої влади, за рахунок коштів державного бюджету України.

За рахунок місцевих бюджетів вказані органи можуть отримувати кошти у випадках, передбачених статтею 85 Бюджетного кодексу України, та на підставі рішень відповідних місцевих рад.

Кошти бюджету міста Києва можуть використовуватися виключно на підставі рішень Київської міської ради, наголошують у КМДА.