У Києві щороку помирає близько 27 тисяч осіб

Через онкологію щорічно помирає близько 5 тисяч киян / Фото: UkrDay.com

За інформацією Департаменту охорони здоров’я КМДА, щорічно у столиці помирає близько 27 тисяч осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, зокрема, від онкологічних хвороб щороку помирають близько 5 тисяч хворих, більшість з яких потребують паліативної допомоги. Також висока смертність серед людей, хворих на СНІД і туберкульоз.

Зауважимо, що понад 8 тисяч осіб прикуті до ліжка та близько 10 тисяч пересуваються лише в межах квартири. У зв’язку з цим, питання створення хоспісів і паліативних відділень при медичних закладах є надзвичайно важливими для столиці.

Сьогодні столичні фахівці працюють над оптимальним поєднанням медичної та соціальної допомоги людям похилого віку, пацієнтам, які потребують довготривалого догляду після інсультів та інфарктів, онкологічно та невиліковно хворим.

У повідомленні зазначається, що наприкінці 2012 року розмір стимулюючих надбавок медикам, що надають паліативну допомогу, було збільшено в 1,7 раза.

В ефірі телеканалу «Київ» глава міськдержадміністрації Олександр Попов зауважив, що столична влада і надалі приділятиме особливу увагу паліативній допомозі. Серед першочергових кроків – створення належних умов у закладах, де надаються медичні та соціальні послуги невиліковно хворим, забезпечення необхідними медпрепаратами та підвищення оплати праці медичним працівникам цих закладів. Із відповідними пропозиціями місто звернулося до уряду країни.