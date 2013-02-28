Депутати затвердили нові межі Києва

Територію Києва збільшили на 1,4 тис. га / Фото: Raster Maps

Київрада схвалила нові межі столиці, затвердивши відповідний проект землеустрою.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 74 з 87 зареєстрованих в залі депутатів Київради.

Рішення збільшує територію столиці з 83 тис. 585 га до 84 тис. 974 га

Як прокоментував це рішення голова постійної комісії Київради з питань екологічної політики Денис Москаль, до території столиці включено 2076 га земель Київської області, водночас виключається з меж Києва і передається області 686 га.

Затверджене сьогодні рішення буде передано також в Київську обласну раду та до Верховної Ради України.

Як повідомляв УНІАН, секретар Київради Галина Герега 21 лютого заявила, що столиця боротиметься за нові межі і відстоюватиме їх в разі необхідності в парламенті. Тоді вона повідомила, що за рахунок включення до меж Києва земель Київської області територію міста планується збільшити на 2076 гектарів, в тому числі за рахунок 6,9 га земель Лісниківської сільради, 0,5 га – земель Чабанівської сільради, 1,6 га – земель Білогородської сільради; 2,7 га – земель Ірпінської сільради; 905 га – Вишгородської міськради; 17 га – Броварської; 56 га – Княжицької; 998 га – Гнідинської та 87 га – селища Коцюбинське Ірпінської міськради. Разом з тим пропонується виключити з меж Києва і передати області 659 га.