Київрада внесла зміни до програми приватизації

За внесення змін до програми приватизації проголосували 64 депутати

Київрада відновила свою роботу після перерви.

Як передає кореспондент УНІАН, депутати погодились повернутись до розгляду Програми приватизації комунального майна. Згідно з регламентом роботи Київради, було призначено повторне голосування щодо відповідного проекту рішення. 64 з 86 зареєстрованих депутатів підтримали запропоновані зміни до програми.

Як повідомляв УНІАН, близько двох годин тому у засіданні сесії Київради було оголошено перерву після того, як народний депутат Олег Ляшко блокував трибуну Київради з вимогою надати слово народному депутату від «УДАРу» Віктору Чумаку, якому перед цим було відмовлено у виступі. Це сталося після голосування змін до Програми приватизації майна територіальної громади Києва.

Як заявили в «УДАРі», вирішальним в голосуванні за це питання став голос, який зараховано по картці відсутнього депутата Київради – намісника Києво-Печерської Лаври (фракція Партії регіонів) владики Павла (Петра Лебедя).

Фракція почала вимагати переголосування цього проекту рішення, оскільки виступає проти підходу, що полягає в наповненні бюджету міста за рахунок приватизації комунального майна. Для виступу з цього питання хотів взяти слово В.Чумак, але депутати Київради, згідно з регламентом, проголосували проти. Реагуючи на це, О.Ляшко вийшов з місця у президії і зайняв трибуну з вимогою надати слово народному депутату, таким чином підтримавши опозиційну фракцію.

Одразу після цього секретар Київради Галина Герега оголосила перерву в засіданні на одну годину.

Як повідомив у інтерв’ю журналістам заступник голови фракції «УДАР» у Київраді Андрій Странніков, програма приватизації сьогодні включала пункти, що стосуються низки об’єктів в центрі міста, а також інших об’єктів, приватизація яких недоречна, на переконання опозиції. Серед об’єктів, які включено в перелік тих, що можуть бути приватизовані, він назвав, зокрема, центральні каси з продажу театральних квитків.