Киянам замість бензину продавали технічний спирт

Бензин змішували з метиловим спиртом

Співробітники СБУ спільно з працівниками ДПС м. Києва викрили протиправну діяльність посадових осіб одного з товариств столиці, які займалися кустарним виробництвом і поставками на автозаправні станції світлих нафтопродуктів.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі УСБУ у м. Києві, в лютому ц.р. у Дарницькому районі Києва правоохоронці затримали автомобіль з автоцистерною. Під час огляду транспортного засобу оперативники виявили у цистерні 20 кубометрів високотоксичного метилового спирту. Крім цього, було вилучено підроблені супровідні документи, де замість метилового спирту був вказаний бензин марки А-95. Цей вантаж прямував до одного зі столичних підприємств, яке спеціалізується на виготовлені паливно-мастильних матеріалів.

У ході досудового розслідування встановлено, що вказане товариство займається кустарним виробництвом бензину, змішуючи його з октанопідвищуючими домішками та метиловим спиртом, який віднесено до 1 категорії небезпеки. У подальшому готову фальсифіковану продукцію ділки планували реалізувати через мережу АЗС на території Києва.

За матеріалами Управління СБУ у м. Києві слідчим ДПІ у Дарницькому районі за фактом незаконного транспортування з метою збуту технічного спирту розпочато кримінальне провадження (ч. 2 ст. 204 Кримінального кодексу України). Наразі протиправна діяльність з виготовлення неякісного пального припинена.