У центрі Києва обезголовили унікальну скульптуру

Cкульптура була копією Збручського Світовида / Фото: Корреспондент.net

На Софійській площі в Києві невідомі зловмисники вчинили наругу над парковою скульптурою – відрубали голову – давньослов’янського божества Світовида, який був частиною пам’ятного паркового комплексу, встановленого на ознаменування 1500-ліття Києва, повідомляє «Релігія в Україні» з посиланням на оприлюднену заяву центру об’єднання релігійних громад рідновірів України (ОРУ).

Повідомляється, що інцидент стався 22 лютого 2013 року.

Київська скульптура була копією всесвітньовідомого Збруцького Світовида, унікальної пам’ятки, знайденої в 1848 р. в річці Збруч (оригінал нині зберігається в Археологічному музеї м. Кракова, Польща). Скульптура широко відома як пам’ятка слов’янського культового мистецтва в усьому світі, зокрема в слов’янських і європейських країнах. За останні два десятиліття статуя набула ще й сакрального значення для офіційно зареєстрованого Релігійного центру Об’єднання рідновірів України, стала місцем паломництва рідновірів інших слов’янських країн, святинею, відомою не тільки в Україні, а й далеко за її межами.

Автор скульптури – заслужений художник України, член Національної спілки художників України Інна Коломієць (1921–2005). Творчість художниці І.Коломієць є прикладом автентичного національного мистецтва у ХХ столітті.

В офіційній заяві рідновірів, зокрема, зазначається: «... Кілька років поспіль випадки руйнування рідновірських святинь в Україні стали систематичними. На попередній святотатський акт у Києві щодо дерев’яної скульптури Перуна на території Національного музею історії України (1 листопада 2012 р.) 8 листопада 2012 р. релігійний центр ОРУ отримав відповідь Шевченківського РУ ГУ МВС України про «відсутність складу злочину» у цьому акті, де, зокрема, повідомляється: «Згідно ч. 2 ст. 11 КК України, не є злочином дія або бездіяльність, яка формально містить у собі склад злочину, передбаченого КК України, але у зв’язку з малозначністю не несе суспільної небезпеки, тобто не спричинило або не могло спричинити значну шкоду фізичним або юридичним особам, суспільству і державі».

Неодноразові звернення рідновірів до правоохоронних органів досі були безрезультатними: винуватці жодного разу не були притягнуті до відповідальності. Відтак вітчизняні язичники кажуть, що відсутність покарання за злочин тягне за собою наступні злочини. «Простежується тенденція до ігнорування правоохоронними органами звернень громадян, намагання «спустити» ці заяви на найнижчі інстанції. Таким чином наші заяви потрапляють до тих органів, які самі добре знають зловмисників (якщо не сказати, спонукають їх до подібних дій). Це наше припущення не є безпідставним, воно ґрунтується на тому факті, що в 2007 році служителі незаконно збудованої на території Національного музею історії України каплички Московського патріархату спільно з найнятими міліціонерами Шевченківського районного відділення міліції здійснили збройний напад на рідновірів», – йдеться у заяві.

Минулого року слов’янські рідновірські центри Польщі, Словенії, Сербії, Хорватії, Болгарії, Росії, Білорусі, США, Канади та інших країн висловили занепокоєння станом збереження пам’яток старовини в Україні.

Рідновіри України звернулися до Президента, голови Верховної Ради, міністра внутрішніх справ, голови Служби безпеки, міністра культури України з проханням «встановити винуватців та притягнути до кримінальної відповідальності осіб, винних у скоєнні злочину; відшкодувати рідновірам України завдані моральні збитки шляхом відновлення культової пам’ятки за кошт винуватців скоєного злочину або держави».