Народний депутат Олег Ляшко на засіданні Київради

У засіданні сесії Київради оголошено перерву після того, як народний депутат Олег Ляшко заблокував трибуну Київради з вимогою надати слово народному депутату від «УДАРу» Віктору Чумаку, якому перед цим було відмовлено у виступі.

Як передає кореспондент УНІАН, це сталося після того, як були проголосовані зміни до Програми приватизації майна територіальної громади Києва.

Як заявили в «УДАРі», вирішальним в голосуванні за це питання став голос, який зараховано по картці відсутнього депутата Київради – намісника Києво-Печерської Лаври (фракція Партії регіонів) владики Павла (Петра Лебедя).

Фракція почала вимагати переголосування по цьому проекту рішення, оскільки виступає проти підходу, що полягає в наповненні бюджету міста за рахунок приватизації комунального майна. Для виступу по цьому питанню хотів взяти слово В.Чумак, але депутати Київради, згідно з регламентом, проголосували проти того, щоб народний депутат зміг виступити. Реагуючи на це, О.Ляшко вийшов з місця у президії і зайняв трибуну з вимогою надати слово народному депутату, таким чином підтримавши опозиційну фракцію.

Одразу після цього секретар Київради Галина Герега оголосила перерву в засіданні на одну годину.

Як повідомив у інтерв’ю журналістам заступник голови фракції «УДАР» у Київраді Андрій Странніков, програма приватизації сьогодні включала пункти, що стосуються низки об’єктів в центрі міста, а також інших об’єктів, приватизація яких недоречна, на переконання опозиції.

Серед об’єктів, які включено в перелік тих, що можуть бути приватизовані, він назвав, зокрема, центральні каси з продажу театральних квитків.