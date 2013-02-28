Ями на дорогах Києва залатають до середини весни

Ремонту доріг заважає мінусова температура

Дороги у Києві будуть відремонтовані не раніше 15 квітня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов сказав сьогодні журналістам під час відвідання ІІІ Всеукраїнської виставки-звіту дитячої творчості «Країна юних майстрів».

«По Києву у нас своя статистика, ми раніше ніж до 15 квітня не відремонтуємо шляхи. Це неможливо при цьому обсязі робіт. Інша справа, що ямковий ремонт ми проводимо дуже активно», – сказав О.Попов.

Він наголосив, що проведенню ремонту доріг перешкоджає мінусова температура на вулиці. При цьому ремонтні роботи проводяться навіть у вихідні.

За його словами, повну реконструкцію доріг можна буде проводити лише при температурі +8.

Як повідомляв УНІАН, 18 і 20 лютого 2013 року в Києві автомобілісти проводили акції проти поганого стану доріг у столиці. Так, 18 лютого автомобілісти зібралися під будівлею комунального підприємства «Укравтодор» і вимагали привести в порядок столичні дороги. Біля входу в будівлю вони звели барикаду з пробитих шин і зламаних автозапчастин. Учасники акції зажадали від чиновників виділити кошти, необхідні для ремонту доріг.

20 лютого на вулиці Грушевського, навпроти будівлі Кабміну, зібралося близько 30 автомобілів, які «зламалися», – водії міняли колеса і длубалися в багажниках. За словами водіїв, у них у всіх сталася поломка автомобілів через поганий стан доріг. У результаті скупчення автомобілів на вулиці Грушевського виник довгий затор. Учасники акції роздавали листівки, у яких зазначалося: «Ми просимо пробачити за те, що вам доведеться деякий час простояти в заторі. Знайте, що винні у цьому «Київавтодор», «Укравтодор», Кабінет міністрів і Президент. Ми такі ж прості водії, як і ви, які постраждали через жахливий стан українських доріг».

Комунальна корпорація «Київавтодор» у 2012 році відремонтувала 124,7 тис. кв. м дорожнього покриття, що становить 8,9% від необхідного обсягу.

При цьому капітальний ремонт доріг у 2012 році було виконано на 2,3% необхідного обсягу (35,1 тис. кв. м), а поточний ремонт здійснено на 6,6% (89,6 тис. кв. м).