Попов упевнений у перемозі на виборах мера Києва

Попов упевнений, що стане мером Києва

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов впевнений у своїй перемозі на виборах мера Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам під час відвідання ІІІ Всеукраїнської виставки-звіту дитячої творчості «Країна юних майстрів».

Відповідаючи на питання, чи братиме він участь у виборах мера Києва, О.Попов зазначив, що вже відповідав на це питання.

«Більше того, я переможу на цих виборах», – сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня 2012 року Київський міський голова Леонід Черновецький написав заяву про дострокове складання повноважень.

Питання про складання Л.Черновецьким повноважень міського голови було розглянуто на сесії Київської міської ради 12 липня.

19 липня секретар Київської міської ради Галина Герега, яка тимчасово виконує повноваження Київського міського голови, звернулася до Верховної Ради з клопотанням про призначення позачергових виборів мера столиці, однак парламент досі не визначив дату їх проведення.

1 жовтня Комітет Верховної Ради з питань державного будівництва і самоврядування рекомендував парламенту ухвалити рішення про проведення виборів мера Києва навесні 2013 року.

Фракція партії «УДАР» зареєструвала у Верховній Раді законопроект про проведення виборів у Києві в перший тиждень червня 2013 року. Законопроектом пропонується одночасно провести вибори мера і депутатів Київради. Крім того, «УДАР» пропонує повернути меру столиці низку повноважень. Законопроектом передбачено встановити, що вибори мера Києва проводяться у два тури.

22 січня 2013 року голова правління Комітету виборців України Олександр Черненко заявив, що вибори мера столиці мають відбутися до червня і проходити у два тури.

О.Черненко висловив переконання, що ще після відставки Л.Черновецького парламент мав призначити позачергові вибори міського голови столиці.

Голова КВУ зауважив, що у травні 2013 року закінчуються повноваження міського голови, який уже і так у відставці, і самої міської ради.

«Останній термін, коли мають відбутися вибори, – це кінець травня», – сказав він.

Однак ВР досі не призначила дату проведення цих виборів.