Київська влада виділила більше мільйона на автівки для охоронців

Автівки придбано за кошти бюджету Києва / Фото: newCars.ua

Управління державної служби охорони при ГУ МВС України у м. Києві за результатами тендеру уклало угоду з ТОВ «Ніко-Україна» на придбання шести автівок Mitsubishi загальною вартістю 1,29 млн грн.

Про це повідомляють «Наші гроші» з посиланням на «Вісник державних закупівель».

Із цих автівок п’ять – марки Mitsubishi ASX 1.6 MT Invite по 192 тис. грн за штуку і ще один Mitsubishi Outlander 2.4 CVT за 335 тис. грн.

Останній має бути укомплектований наступним чином: шкіряний салон, електрорегульовані зовнішні дзеркала з підігрівом і дистанційним складуванням, обігрів лобового скла в зоні щіток, рейлінги на даху, датчики світла і дощу, ксенонові фари з супершироким кутом освітлення та автокоректором, омивачі фар, повністю автоматичний двозонний клімат контроль, бортовий комп’ютер з кольоровим дисплеєм, система Bluetooth з кнопками керування на кермі, круїз-контроль і управління стереосистемою на кермі, камера заднього огляду, преміум аудіосистема, дисплей із сенсорним керуванням, 8 динаміків.

Автівки придбано за кошти бюджету Києва.

Нагадаємо, раніше цього місяця Департамент Державної служби охорони вже замовив коштом місцевого бюджету два Mitsubishi Pajero Wagon 3.2 AT Ultimate по 425 тис. грн. за штуку. Доставити їх також мають у Київ.

Регіональні підрозділи УДСО почали масово купувати автомобілі Mitsubishi в листопаді 2012 року. З того часу з «Ніко-Україна» було укладено угоди на 11,90 млн грн. Придбані столичними держохоронцями автівки стали найдорожчими у порівнянні з тими, що раніше дозволили собі регіональні філії ДСО.