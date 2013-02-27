У Києві більше 20 будинків залишилися без води

Водопостачання відсутнє в будинках на двох вулицях

У середу, 27 лютого, на перетині вулиць Черняховського та Кирпоноса у Шевченківському районі Києва сталося пошкодження водопровідної мережі.

Як повідомляє прес-служба ПАТ «АК «Київводоканал», у результаті тимчасово без водопостачання залишилися мешканці 23 будинків.

Зокрема, водопостачання відсутнє в будинках №№ 1-17 (приватні будинки), 2/21, 4, 11/10, 12 по вулиці Черняховського, а також у будинку №5 по вулиці Естонській.

Номер телефону аварійної служби «Київводоканалу» – 1581.