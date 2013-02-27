На Бортницькій станції аерації почали укріплювати дамби

На БСА в першу чергу ліквідують локальні руйнування

Цього тижня фахівці розпочали укріплювати дамби мулових полів Бортницької станції аерації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, про це сказав голова КМДА Олександр Попов в ефірі телеканалу «Київ».

За його словами, першочергово будуть ліквідовані локальні руйнування, які сталися на окремих ділянках схилів під час зимового періоду. А за сприятливих погодних умов спеціалісти розпочнуть роботи із асфальтування поверхні дамби мулових полів.

«Із проблемами Бортницької станції аерації я знайомий ще з 2007 року, коли був міністром житлово-комунального господарства, і на той час ситуація там була набагато складнішою. Проте крок за кроком ці проблеми вирішуються, і сьогодні ніякої загрози екологічної катастрофи немає. Однак це не означає, що ми не повинні провести відповідні регламентні роботи для того, аби стабілізувати ситуацію на станції аерації», – cказав О.Попов.

Також керівник столичної адміністрації наголосив на необхідності залучення нових інвестицій для того, щоб перейти на нову технологію утилізації мулу.

«Є різні технології з переробки відходів, і ми шукаємо нестандартні рішення, співпрацюючи з японською стороною, яка має сучасні технології і головне – дешеві ресурси. Цього року вперше за останні десятиріччя будуть профінансовані серйозні кошти, у тому числі з державного бюджету, для локалізації проблем очисних споруд», – повідомив голова КМДА.

Як зазначають у КМДА, 22 лютого стан мулових полів Бортницької станції аерації проінспектувала експертна комісія на чолі з міністром регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Геннадієм Темником. Після огляду об’єкту фахівці запевнили, що загрози прориву дамби немає.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 лютого, голова постійної комісії Київради з питань екологічної політики Денис Москаль повідомив, посилаючись на начальника БСА, що цього року фахівці станції виявили 18 промивів, які з початком інтенсивного танення снігу можуть збільшитись і спричинити прориви на дамбах. Враховуючи це, нагадав депутат, Київрада на своєму засіданні 21 лютого виділила з природоохоронного фонду в «авральному порядку» на проведення термінових робіт з усунення цих розмивів, підсипку дамб мулових полів 20 млн грн.

Він також повідомив, що наразі почато розробку проекту реконструкції всієї станції аерації, роботу над яким передбачається завершити на початку осені ц.р. Вартість реконструкції БСА оцінюють наразі в 420-500 млн євро.