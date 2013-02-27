У Києві через борги відключили 30 бюветів

У КМДА пообіцяли вирішити проблему за пару днів / Фото: ТСН.ua

У Дарницькому та Дніпровському районах Києва перестали працювати десятки бюветних комплексів.

Як пояснили в КП «Київводфонд», яке завідує бюветами, відключення відбулося через борги перед «Київенерго», повідомляє «Сегодня».

«Конкретно через борги відключені 20 бюветів у Дарницькому та 10 у Дніпровському районах. Адже воду подають насоси, які працюють на електриці. Чому саме в цьому районі «Київенерго» нас знеструмило, сказати не можемо. По іншим адресам в Києві бюветні комплекси не працювали через звичайні неполадки або планові чистки. Наприклад, у Святошинському та Голосіївському районах були проблеми з роботою свердловин. Там довелося чекати, поки почне ремонт балансоутримувач «Київводоканал». Ми вже звернулися до КМДА з проханням допомогти вирішити проблему», – повідомили у бюветному відділі КП «Київводфонд».

У свою чергу, в Київській міській державній адміністрації запевнили, що в найближчі два дні бювети знову запрацюють.

«Ми щільно займаємося цим питанням. У зв`язку із запізнілим прийняттям бюджету столиці не були передбачені гроші на виплату заборгованості. Ми вже зв`язалися з «Київенерго» і разом шукаємо вихід. Через день-два, думаю, проблема буде вирішена», – пообіцяв директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА Дмитро Новицький.

Крім того, у «Київводфонді» повідомили, що в деяких бюветних комплексах зараз проводять заміну фільтрів і чищення свердловин. «Частина труб потребує заміни, деякі навіть проржавіли, а через старі фільтри у бюветній воді осад», – пояснили на підприємстві.