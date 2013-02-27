У Києві навесні висадять 500 тисяч троянд

Квіти будуть висаджені в рамках акції «Кожному киянину – по троянді»

Цієї весни у Києві висадять 500 тис. троянд.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на першого заступника голови КМДА Олександра Мазурчака.

За його словами, уже розроблені схеми висадження квітів і районні комунальні підприємства з утримання зелених насаджень наразі ведуть підготовчі роботи.

«Акцію «Кожному киянину по троянді», яку започаткував Олександр Попов, буде втілено у кожному з десяти районів міста. Столичні зеленбудівці разом з громадськістю вже цієї весни висадять 500 тисяч троянд, такою ж кількістю плануємо прикрасити Київ і восени. У задумах міської влади – упродовж кількох років поповнити місто 3 мільйонами троянд», – сказав О.Мазурчак.

Так, за його словами, навесні квіти прикрасять Одеську площу, Столичне шосе, сквер імені Кошиці, Дніпровську набережну, Броварський проспект. Також троянди з’являться на вулиці Братиславській, на бульварі Праці, Русанівській набережній, у парку Оболонь та вулиці Богатирській. Крім того, квіти висадять у Куренівському парку, на Контрактовій площі, Наддніпрянському шосе, на бульварі Лесі Українки, в Інтернаціональному парку, бульварі Академіка Вернадського, у парку Юність, а також на території центрального залізничного вокзалу, Львівській площі та проспекті Перемоги.