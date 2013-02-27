Присяжнюк не хоче віддавати Києву землі області

Присяжнюк вимагає враховувати інтереси області

Питання про розмежування території Київської області та столиці може бути вирішене тільки з урахуванням обопільних інтересів.

Про це заявив голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій Присяжнюк, повідомляє «Сегодня».

«Два сусіда повинні жити мирно, і ми повинні враховувати обопільні інтереси», – сказав Присяжнюк.

Він підкреслив, що Київська область не визнає рішення Київради про затвердження меж столиці із збільшенням її території на 2 тис. га за рахунок території області.

«Ні. По-перше, Київрада вже приймала рішення приєднати Коцюбинське до міста Києва. Ми це рішення не визнали, і ніхто його не визнав. І що б вони не приймали, це рішення ніхто не визнає, тому що межі адміністративних територіальних одиниць встановлює Верховна Рада України. А Верховна Рада України розгляне це питання тільки після того, як ми узгодимо територію», – сказав він.

Присяжнюк нагадав, що над питанням розмежування територій столиці та Київській області вже другий рік працює робоча група. «Ми працюємо вже другий рік. Створено комісію, і з 45 спірних питань врегульовано 41. Основні неврегульовані питання – як раз Коцюбинське, Бортничі», – повідомив він.

«Сьогодні, на жаль, є популістські заяви керівництва Києва і окремих депутатів про те, що тисячі гектарів вони заберуть у Коцюбинського. Я буду стояти на позиції, щоб враховувалися й інтереси Київщини. У радянський час територія Коцюбинського була територією Київської області. Сьогодні Київ постарався зробити перший крок – через суди встановити, що це територія Києва. Ми пройшли всі етапи, і суди всіх інстанцій говорять про те, що це територія Київської області», – підкреслив голова Київської облдержадміністрації.

Він ще раз наголосив, що Київська область враховує інтереси міста: на її території розміщені місця складування твердих побутових відходів, зокрема, полігон у Підгірцях. Область також готова передати місту острів Великий у районі Вишгорода для розміщення нового водозабору Деснянської водопровідної станції.

«Але я ще раз кажу: прийняття такого рішення на сесії Київради не означає, що питання буде вирішено. Це самообман людей. Це все одно, як якщо б Коцюбинська сільська рада винесла зараз рішення про приєднання Оболоні до Коцюбинського», – заявив Присяжнюк.

«Тому створена робоча група, і до тих пір, поки не буде мого підпису та підпису голови адміністрації міста Києва, повірте, ці питання вирішуватися не будуть», – додав він.

Голова Київської облдержадміністрації також повідомив, що вніс пропозицію в Адміністрацію Президента про те, щоб територія Коцюбинського була відведена під заповідник.

Нагадаємо, питання про затвердження меж Києва було внесено до порядку денного засідання Київради 21 лютого, але депутати не встигли розглянути всі заплановані питання. Наступне пленарне засідання відбудеться 28 лютого.