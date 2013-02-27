У Києві засудили іноземку, яка переправляла нелегалів до Європи

За переправлення одного мігранта зловмисники отримували 4500 доларів

Апеляційний суд Києва пом’якшив вирок громадянці однієї із країн Азії, яка організувала канал незаконного переправлення іноземців через державний кордон України до країн Євросоюзу.

Як повідомили УНІАН у прес-cекторі Управління СБ України у м. Києві, встановлено, що 36-річна іноземка, яка жила та працювала у Києві, пропонувала своїм знайомим, які мають у власності автомобіль, за грошову винагороду перевозити нелегальних мігрантів. За переправлення кожного мігранта з України до країн Західної Європи зловмисники отримували 4500 доларів США, з яких організаторка собі залишала тисячу доларів США, а решту віддавала спільникам.

У травні 2012 року співробітники Управління СБУ у м. Києві затримали зловмисницю у Деснянському районі міста під час підготовки до незаконного перевезення через кордон 8 громадян В`єтнаму.

Кримінальну справу стосовно затриманої за вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України, порушили та розслідували слідчі столичного Управління СБУ.

Деснянський районний суд Києва визнав підсудну винною та призначив їй покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. Рішенням Апеляційного суду Києва покарання засудженій пом’якшено – призначено випробувальний термін 3 роки.