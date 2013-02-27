На ремонт Бортницької станції аерації виділили 19 мільйонів

Київська влада буде просити у Кабміна додаткові кошти на ремонт БСА

Згідно з Програмою соціально-економічного розвитку Києва на 2013 рік понад 100 млн грн будуть спрямовані на модернізацію інфраструктури житлово-комунального господарства столиці. Загальний обсяг асигнувань із міського бюджету на об’єкти Програми складає 1 514,5 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Руслана Крамаренка.

За його словами, зважаючи на значний ступінь зношеності комунальних інженерних мереж та високу аварійність окремих ділянок, у Програмі на 2013 рік передбачені асигнування з міського бюджету на ліквідацію наслідків 5 аварій на об’єктах каналізаційного господарства в обсязі 8,2 млн грн та на завершення будівництва каналізаційних колекторів – 10 млн грн. На ремонт та реконструкцію водопровідних мереж передбачено 6,4 млн грн.

«У сфері житлово-комунального господарства є декілька пріоритетів. По-перше, це Бортницька станція аерації. На її території реконструюється декілька об’єктів, на які виділено 19,1 млн грн. Одночасно ми будемо працювати над виділенням коштів з державного бюджету, адже реконструкція БСА – це дуже масштабний проект і він важливий не тільки для Києва, а й для інших міст, що розташовані нижче за течією Дніпра. Другим із пріоритетів фінансування є енергозбереження. Ми заклали кошти на оснащення житлових будинків теплолічильниками, реконструкцію котелень, на продовження програми термосанації будівель бюджетної сфери. Загалом ця сума складає більше 28,5 млн грн. Крім того, 8 млн грн передбачено на ремонт ліфтів», – зазначив Крамаренко.