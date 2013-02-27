На станції київського метро зламався потяг
10:35, 27 лютого 2013Київ
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НП призвела до затримки руху
Зламаний потяг був знятий з лінії / Фото: tov-tob.livejournal.com
Сьогодні на Святошинсько-Броварській гілці Київського метрополітену, біля станції метро «Берестейська», близько 9.30 зламався потяг, що призвело до затримки руху на 9 хвилин.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі КП «Київський метрополітен».
«Загальний простій руху склав 9 хвилин. Зараз рух вже відновлено», – повідомили у прес-службі.
За їх інформацією, для того, щоб висадити пасажирів зі зламаного потягу, на місце аварії викликали додатковий тягач. Зламаний потяг був знятий з лінії, причину його поломки встановлюють спеціалісти.
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