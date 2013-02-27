На станції київського метро зламався потяг

Зламаний потяг був знятий з лінії / Фото: tov-tob.livejournal.com

Сьогодні на Святошинсько-Броварській гілці Київського метрополітену, біля станції метро «Берестейська», близько 9.30 зламався потяг, що призвело до затримки руху на 9 хвилин.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КП «Київський метрополітен».

«Загальний простій руху склав 9 хвилин. Зараз рух вже відновлено», – повідомили у прес-службі.

За їх інформацією, для того, щоб висадити пасажирів зі зламаного потягу, на місце аварії викликали додатковий тягач. Зламаний потяг був знятий з лінії, причину його поломки встановлюють спеціалісти.