Киянам повернуть гроші за завищені комунальні тарифи

У будинках на Печерську виявлені несправні лічильники

У Печерському районі столиці у низці будинків було виявлено несправність засобів обліку теплової енергії і ПАТ «Київенерго» нарахувало споживачам некоректні (більші) суми. У зв`язку з цим компанія має зробити цим споживачам відповідні перерахунки за лютий поточного року.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Олександр Мазурчак, запевнивши при цьому, що жодного збільшення тарифів останнім часом в Києві не відбувалося, проінформували УНІАН у прес-службі КМДА.

За словами О.Мазурчака, мешканці 1 тис 186 столичних будинків у лютому отримали квитанції зі значним збільшенням оплати за централізоване опалення. Він повідомив, що проведено розслідування щодо кожного випадку, а це стосується в основному тих будинків, які обладнані засобами обліку теплової енергії.

В результаті перевірки було виявлено, що на Печерську в будинках виявили несправні лічильники, в решті випадків ситуацію пов`язують зі святами та новою системою оплати за подачу тепла у зв`язку зі встановленням будинкових лічильників.

«Зазвичай житлові організації знімають показники лічильників 24-25 числа, проте перед новорічними святами вони зняли їх раніше – 18-20 числа, відповідно в січні оплату за опалення виставили за 25 днів грудня, а уже в лютому – за 35-38 днів: за частину грудня та січень. Тому і виник такий стрибок в оплаті у 484 будинках столиці, проте упродовж наступних місяців ситуація стабілізується», – сказав О.Мазурчак.

Крім того, зазначив він, у січні температура повітря була на шість градусів холоднішою, ніж у грудні, що викликало збільшення показників лічильників за гігакалоріями.

Ще у деяких будинках були встановлені лічильники, і мешканці в перший місяць отримали платіжки з підвищенням суми оплати за опалення, адже до цього вони сплачували за послугу рівними частинами упродовж усього року, пояснили в КМДА. Відтепер вони розраховуватимуться за обігрів власних квартир лише протягом опалювального періоду і, як вважає міська влада, економитимуть при цьому 30-40%.

У повідомленні нагадується, що у разі встановлення будинкових засобів обліку теплової енергії споживач сплачує послуги згідно з їхніми показниками пропорційно опалювальній площі квартири. У вказаних будинках на розмір плати впливає кількість спожитої теплової енергії у відповідному місяці та тариф за 1 Гкал теплової енергії.