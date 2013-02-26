Присяжнюк запевняє, що перевізників позбавили маршрутів законно

За словами Присяжнюка, страйкуючі хочуть працювати на найпопулярніших маршрутах

Одеська фірма справедливо виграла конкурс на пасажирські перевезення в Київській області, заявив голова Київської обласної держадміністрації Анатолій Присяжнюк.

Так він прокоментував страйк маршрутників, через який тисячі людей не змогли вчасно дістатися на роботу до столиці з передмість, повідомляє «Київ. Коментарі».

«Було проведено конкурс. Його результати не може скасувати ані глава області, ані прокурор, ані Президент – лише суд», – наголосив Присяжнюк.

При цьому він додав, що нові маршрути на Київщині з`являються мало не щодня – тому перевізники мають можливість виграти нові тендери, але вони хочуть працювати лише на найбільш популярних маршрутах: таких, як «Вишневе – Київ» та «Біла Церква – Київ».

«Вчора наші фахівці зустрічалися з керівниками страйкуючих підприємств, ми знали, що вони планують страйк. Тому направили додатково 30 автобусів, щоб організувати перевезення людей», – заявив Присяжнюк.

Коментуючи претензії страйкуючих, які обурюються, що конкурс на обслуговування маршрутів у Київській області виграло підприємство з Одеси, а не маршрутники, які працюють на цих напрямках по десять років, глава облдержадміністрації зазначив: «Як інженер-механік я вам можу сказати, що після семи років експлуатації транспортні засоби потрібно списувати. Але перевізники вважають, що якщо є автобусний маршрут – то він вже його приватизував. Це, напевно, невірно».

Також Присяжнюк зазначив, що згадана «одеська фірма» насправді викупила Білоцерківський автопарк і поповнила його 300 новими автобусами. «Вони ж не з Одеси сюди їздять – це автопарк, розташований на території Київської області. За законом, будь-який громадянин України (а не лише конкретної області) може брати участь у конкурсі, якщо у нього є транспортні засоби та автогосподарство», – сказав глава ОДА.

Нагадаємо, сьогодні сім автоперевізників оголосили про безстроковий страйк – в рейс не будуть виходити близько 300 автобусів, які курсують по 15 маршрутам з Вишневого, Боярки, Тарасівки, Коцюбинського, Петровського, Петропавлівської Борщагівки до Києва.

Автоперевізники заявили, що будуть страйкувати, доки не відмінять результати проведеного у серпні минулого року тендеру, у якому перемогла фірма з Одеси.