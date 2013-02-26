Попов вирішив, що відроджувати Поділ має Могилянка

Президент НаУКМА Сергій Квіт і Олександр Попов

26 лютого голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов відвідав один із найавторитетніших освітніх закладів столиці – Національний університет «Києво-Могилянська академія».

Як повідомляє прес-служба КМДА, Попов обговорив із керівництвом закладу перспективи розвитку академії та закликав студентів і викладачів університету виступити партнерами Києва задля відродження історичного Подолу як туристичного та культурного осередку столиці.

«Ми розуміємо необхідність збереження старого Києва і передусім прагнемо відродити туристичну привабливість історичного Подолу як осередку всього київського. А Поділ нерозривно пов’язаний з історією Києво-Могилянської академії. Уже цього року ми маємо намір зробити пішохідною вулицю Петра Сагайдачного, організувати там простір для відпочинку киян та наших гостей. Це стане можливим завдяки реконструкції Поштової площі, яка невдовзі зможе забрати на себе основний транспортний потік цієї місцевості», – поділився планами глава Київської держадміністрації.

Він закликав навчальний заклад активніше долучатися до відродження Подолу. Зокрема, студенти могли б виступати авторами та співавторами проектів реконструкції окремих споруд на Контрактовій площі, ініціаторами проведення культурно-мистецьких заходів, авторами єдиної концепції туристичного розвитку цього історичного ареалу з його архітектурною самобутністю, власними легендами й традиціями.

Невід’ємною складовою відродження Подолу, на думку голови КМДА, має стати і сама «Могилянка». Особливо, зважаючи на те, що через два роки вона святкуватиме своє 400-річчя. Попов висловив намір всіляко сприяти підготовці до відзначення цього ювілею, а також проведенню необхідних реставраційних та ремонтних робіт на території академії. Передусім під час зустрічі йшлося про реконструкцію низки приміщень, створення міського туристичного центру на території Києво-Могилянської академії та сприяння роботі Центру підвищення кваліфікації для ІТ-фахівців, можливості їх залучення для соціально-економічного розвитку Києва.

Зі свого боку президент Національного університету «Києво-Могилянська академія» Сергій Квіт висловив цілковиту готовність до співпраці з містом та подякував Попову за увагу до закладу.