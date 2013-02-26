У Києві загорілася маршрутка з пасажирами

Водій вчасно помітив загорання / Фото: ГУ ДСНС України у Києві

25 лютого в Шевченківському районі Києва сталося загорання автобусу «Богдан», який рухався за маршрутом №411.

Як повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС України у м. Києві, на момент загорання автобус знаходився на вулиці Борщагівській, 16.

Пожежа розпочалася з моторного відсіку, що знаходиться в салоні маршрутки. Задимлення розповсюдилося по всьому салону автобуса. Водій вчасно зупинив транспортний засіб, даючи змогу пасажирам вийти назовні.

На місці події працювали шевченківські рятувальники, які в найкоротші терміни ліквідували займання. Внаслідок пожежі пошкоджено моторний відсік та обшивку салону.

Жертв та постраждалих немає. Причини пожежі встановлюються.