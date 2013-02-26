У Києві відкриють Алею військової слави

За словами Азарова, алею повністю закінчать до 2015 року

Алею військової слави буде відкрито у Києві до початку 2015 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола Азаров під час виїзної наради, присвяченої будівництву Алеї військової слави у Парку слави в Києві.

Глава уряду відзначив, що перша черга Алеї буде створена до 70-річчя звільнення Києва і України від німецько-фашистських загарбників, а весь комплекс буде завершено до початку 2015 року – до 70-річчя Перемоги.

Зокрема, на Алеї слави буде розміщено 14 бюстів учасників ВВВ, двічі Героїв і Героїв Радянського Союзу, які народилися на території сучасної України, брали участь у звільненні України, проживали і поховані або проживають на території України.

«На сьогодні напрацьовані архітектурні, скульптурні рішення Алеї і, по суті справи, ми готові до того, щоб розпочати реалізацію цього задуму. Я думаю, що уряд ухвалить всі необхідні рішення на найближчих своїх засіданнях, а потім розпочнеться робота з реалізації першої черги», – сказав М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, 22 травня 2012 року Верховна Рада прийняла постанову «Про створення Алеї військової слави у Парку Вічної Слави міста Києва».

У постанові зазначається, що з метою забезпечення гідного увічнення пам`яті загиблих воїнів-визволителів у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років, вшановування безсмертного подвигу ветеранів війни, їх мужності і перемоги, збереження і розвитку славних бойових традицій українського народу, посилення патріотичного виховання громадян України, збереження історичної правди, збереження гордості за воїнів-визволителів України від фашистського нашестя і формування загальнонаціональної єдності створити Алею військової слави у Парку Вічної Слави міста Києва.

У постанові Кабінету міністрів України було рекомендовано у двотижневий термін з дня ухвалення документу створити організаційний комітет зі створення Алеї військової слави у Парку Слави.